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В Екатеринбурге открытие главного новогоднего городка пройдёт 28 декабря

Общество

Он будет сделан по мотивам уральских сказов Павла Бажова

Екатеринбург, 18 декабря 2018, 07:06 — REGNUM  Открытие главного новогоднего ледового городка на Площади 1905 года в Екатеринбурге пройдёт 28 декабря в 17:00 по местному времени (15:00 по мск). Об этом сообщил первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Кожемяко уточнил, что основная тема ледового городка — это уральские сказы Павла Бажова, так как 27 января 2019 года исполняется 140-лет со дня рождения писателя.

«Работа городка планируется до 27 января, с возможностью, это так прописано, по решению оргкомитета продлить этот период», — сообщил вице-мэр.

Алексей Кожемяко отметил, что в этом году на главной новогодней площадке города будут установлены девять ёлок: одна 18-метровая, три 14-метровых и пять шестиметровых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году впервые за много лет в Екатеринбурге на Площади 1905 года будет установлена живая ёлка. Ранее на главной новогодней площадке устанавливали искусственную конусообразную конструкцию.

Отметим, что доставка новогодней красавицы в город из леса не обошлась без эксцессов. Так ёлку должны были привезти ещё 9 декабря, но из-за накладок с документами она была задержана за городом на посту ДПС и в итоге привезли её в Екатеринбург только вечером 13 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге впервые за много лет поставили живую ёлку

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