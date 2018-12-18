В Челябинске выявили нарушителей миграционного законодательства

Челябинск, , 06:08 — REGNUM Очередных нарушителей миграционного законодательства выявила полиция в ходе проверок в Челябинске и Магнитогорске (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«Только за выходные дни в ходе мероприятий выявлено три факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания», — сообщили в МВД.

Уточняется, что в Челябинске нарушения обнаружены в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В одном случае на учет были поставлены семь иностранных граждан, во втором — пять. На самом деле они не проживали в этих квартирах.

«В Магнитогорске 30-летний гражданин Российской Федерации поставил на миграционный учет в своем доме 15 иностранных граждан ближнего зарубежья, не имея намерения предоставить им данное помещение для проживания», — отметили в полиции.

Пока проводится доследственная проверка. В случае, если будет возбуждено уголовное дело, а нарушители — осуждены, они могут оказаться в местах лишения свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября жительница города Берёзовского (Свердловская область) признана виновной в фиктивной прописке 468 иностранца.

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