Вторник, 18 Декабря 2018 года
07:26:44 МСК

В Челябинске выявили нарушителей миграционного законодательства

Общество

Только за выходные выявлено три факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан

Челябинск, 18 декабря 2018, 06:08 — REGNUM  Очередных нарушителей миграционного законодательства выявила полиция в ходе проверок в Челябинске и Магнитогорске (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«Только за выходные дни в ходе мероприятий выявлено три факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания», — сообщили в МВД.

Уточняется, что в Челябинске нарушения обнаружены в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В одном случае на учет были поставлены семь иностранных граждан, во втором — пять. На самом деле они не проживали в этих квартирах.

«В Магнитогорске 30-летний гражданин Российской Федерации поставил на миграционный учет в своем доме 15 иностранных граждан ближнего зарубежья, не имея намерения предоставить им данное помещение для проживания», — отметили в полиции.

Пока проводится доследственная проверка. В случае, если будет возбуждено уголовное дело, а нарушители — осуждены, они могут оказаться в местах лишения свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября жительница города Берёзовского (Свердловская область) признана виновной в фиктивной прописке 468 иностранца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области хозяйка «резиновых квартир» прописала 468 мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить