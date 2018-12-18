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В Челябинске за выходные на наркотиках попались шесть человек

Общество

Им грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы

Челябинск, 18 декабря 2018, 05:45 — REGNUM  Шесть человек задержаны в Челябинске по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Уточняется, что из шести четверо уже привлекались к уголовной ответственности по статье о наркотиках. Двое из них отправлены в СИЗО. По факту случившегося расследуются уголовные дела.

«У подозреваемых изъято около 47 граммов наркотических средств, в том числе более 24 граммов марихуаны и десять граммов героина, которые они хранили для собственного употребления», — сообщили в МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в городе Копейске (Челябинская область) был задержан гражданин иностранного государства, у которого при себе имелся героин массой десять грамм. Иностранец заявил, что не планировал продавать наркотик.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области задержали иностранца с героином

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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