В Челябинске за выходные на наркотиках попались шесть человек

Челябинск, , 05:45 — REGNUM Шесть человек задержаны в Челябинске по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Уточняется, что из шести четверо уже привлекались к уголовной ответственности по статье о наркотиках. Двое из них отправлены в СИЗО. По факту случившегося расследуются уголовные дела.

«У подозреваемых изъято около 47 граммов наркотических средств, в том числе более 24 граммов марихуаны и десять граммов героина, которые они хранили для собственного употребления», — сообщили в МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в городе Копейске (Челябинская область) был задержан гражданин иностранного государства, у которого при себе имелся героин массой десять грамм. Иностранец заявил, что не планировал продавать наркотик.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области задержали иностранца с героином