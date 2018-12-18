«Система здравоохранения Якутии малоэффективна»: очереди и нехватка врачей

Якутск, , 06:20 — REGNUM В здравоохранении Якутии — множество проблем, а качество оказания медицинских услуг в республике не отвечает современным стандартам. Об этом заявил в своём послании Госсобранию региона глава Якутии Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Множество проблем требуют решения в системе здравоохранения республики, которая сегодня малоэффективна и не отвечает современным стандартам. Надо признать, что мы здесь очень серьезно отстали, и якутяне не получают медицинских услуг должного качества. Повсеместные очереди в поликлиниках, нехватка врачей — такая ситуация никоим образом не устраивает людей. Самое большое недовольство населения в промышленных районах, в крупных городах вызывает именно качество здравоохранения. Переоснащение требуется не только районным и участковым больницам, но и крупным медицинским центрам, где передовое когда-то оборудование с годами безнадежно устарело», — констатировал Айсен Николаев.

Он намерен менять ситуацию с помощью поддержки федцентра и увеличения финансирования системы здравоохранения республики. В 2019 года, заверил глава региона, на эти цели из федерального бюджета будет потрачено на 6,7 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

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Дополнительные средства планируется потратить на оплату труда медицинских работников, приобретение медикаментов, расходных материалов и продуктов питания для больниц. Кроме того, около 7 млрд рублей пойдут на обновление медицинского оборудования, расширение сети базирования санитарной авиации, повышение качества и доступности медицинских услуг с помощью цифровых технологий.

Айсен Николаев также обещал продолжить работу по созданию медицинской инфрастурктуры, с помощью которой можно будет осуществлять раннюю профилактику заболеваний — речь об онкологическом и кардиологическом диспансерах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре начальник управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Людмила Чемякина констатировала, что узких специалистов, таких, как аллерголог и уролог, в Якутии единицы. Тех врачей, которые есть, она предлагает отправлять в отдалённые районы один раз в квартал.

По данным министерства здравоохранения республики на начало 2017 года, медучреждения Якутии нуждались в 1104 сотрудниках. Больше всего запросов поступает от больниц на медсестёр, фельдшеров, терапевтов и педиатров.