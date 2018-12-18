«Водителей обобрать»: на инициативу Минниханова убрать скидку на штрафы

Казань, , 05:15 — REGNUM Активная дискуссия развилась в Татарии вокруг предложения Рустама Минниханова убрать 50-процентные скидки на штрафы за нарушение Правил дорожного движения, которые действуют в случае оплаты не позднее 20 дней с даты вынесения постановления. Мнения участников дискуссии, развернувшейся вокруг инициативы, призванной вернуть в бюджет 3 млрд рублей, разделились. Одни считают, что если не хочешь платить, то не нарушай, а другие отметили, что «раз штрафов мало — значит, не нарушают» и порадоваться бы этому властям, но «нет, надо всё равно водителей обобрать», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Рустам Минниханов на совещании по вопросам реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в республике, сокращению числа ДТП и снижению тяжести их последствий заявил, что действующая система скидок при оплате штрафов себя не оправдывает.

«Статистика показывает, что мы из-за этого только за 2018 год теряем 3 млрд рублей, которые могли бы направить на ремонт дорог, реализацию мероприятий по БДД. Принципиального улучшения собираемости штрафов мы не увидели, порядка больше не стало. Человек нарушил — значит, должен заплатить установленный штраф», — заявил глава Татарии, предложив отменить 50-процентные скидки, выйдя сначала с соответствующей инициативой через Госсовет региона, а потом «на правительство».

Норма о скидке на штраф, если водитель оплатил его в течение 20 дней с момента вынесения постановления, действует с 2016 года, но не распространяет на грубые нарушения правил, например, управление транспортным средством в пьяном виде, при рецидиве.

По данным статистики, в 2018 году в Татарии возбуждено свыше 29 тыс. административных дел.

«Чаще всего суды выносят решения об удвоении суммы штрафа. Однако платить торопятся не все: исполняемость подобных судебных решений составляет 72 процента. То есть каждый третий продолжает не платить», — отметил на совещании министр внутренних дел по региону Артём Хохорин.

Рустам Минниханов на фоне заявления Хохорина про неторопливость водителей уплачивать штраф назвал норму о скидке «чисто популистским шагом».

"Ничего хорошего нет! У нас есть статистика, мы видим», — заявил он.

С главой республики согласились далеко не все, в соцсетях по данной теме развилась бурная дискуссия.

«Как раскроете схему, на что уходят деньги с штрафов, с эвакуаторов, штрафстоянок, можете убрать скидку», «А давайте уж сразу наценку введем!», «Слава богу, что изменение процедуры оплаты штрафов не находится в компетенции республиканских властей», «Я всегда считал, что штрафы — это мера принуждения ездить по правилам, а теперь оказывается, это источник дохода в бюджет. Но тогда профилактика не нужна, получается?», «Более того, профилактика просто вредна, бюджет пострадает! Чем больше нарушителей, тем выгоднее. Территория абсурда!», «Раз штрафов мало — значит, не нарушают. Порадоваться бы этому. Так нет, надо все равно водителей обобрать», «Если нет собираемости, то это точно не из-за скидки. Скидка мотивирует платить своевременно, но ее недостаточно, видимо. Значит, надо еще мотивацию ввести, поработать с теми, кто не платит даже со скидкой. Зачем отменять то, что точно работает?» — отмечают одни участники обсуждения.

А другие им оппонируют, заявляя, что ездить нужно по правилам, не нарушать и тогда проблема штрафов не будет волновать:

«Не хотите пополнять бюджет? Ну так и не нарушайте! И будет вам счастье», «Чего возмущаетесь-то? Не нарушайте — не будет штрафа вообще. От слова «совсем»! 50% скидка на правонарушение это вообще, на мой взгляд, нонсенс! Вам, может, ещё и акции подавай?! Полностью поддерживаю Минниханова в этом вопросе!», «Пускайте эти деньги в дороги и реальную безопасность движения и убирайте скидку», «Не нарушайте либо переходите на общественный транспорт».

Ещё одна инициатива Минниханова, которая прошла на фоне первой практически незаметно, — ужесточение наказания для водителей, которые ранее были лишены прав управления автомобилей, но всё равно сели за руль.

«Если человек решением суда лишён права управления автомобилем, то как он может садиться за руль?! А если сел — он виновен и должен понести наказание. Не нужно ждать, пока по его вине ещё кто-нибудь пострадает», — заявил глава Татарии, предложив для данной категории ввести уголовную ответственность.