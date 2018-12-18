Пользователи интернета заворожены новой оптической иллюзией

Лондон, , 02:44 — REGNUM Итальянский фотограф Дарио Бонци опубликовал в интернете видео, на котором заснята якобы неподвижная струя воды, выходящая из крана, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что итальянец обратил внимание на неподвижную струю воды, когда путешествовал по Альпам. По его словам, он увидел стекающую из крана воду, которая казалась замерзшей. Однако после прикосновения к струе становится ясно, что вода на самом деле течет. Ролик, опубликованный в интернете, уже посмотрели более 3 млн пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Манеже Малого Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылась выставка, на которой были представлены около 700 изображений-иллюзий различных эпох и жанров. На выставке были представлены как настоящие предметы, так и обманки, чтобы посетитель сам мог разобраться, какой из предметов является подлинным.

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