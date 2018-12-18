Губернатор Нью-Йорка предложил легализацию марихуаны

Нью-Йорк, США, , 02:23 — REGNUM Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил законодателям в 2019 году одобрить законопроект, разрешающих употребление марихуаны «в рекреационных целях».

Соответствующее заявление он сделал в ходе анонса своих законодательных инициатив на первые 100 дней грядущего года. Его выступление транслировалось на официальной странице в Twitter губернатора.

Он заявил, что в США де факто действуют две уголовно-правовые системы — для богатых граждан и для всех остальных. В связи с этим он предложил легализовать употребление марихуаны для взрослых жителей штата.

При этом Куомо не объяснил, почему он изменил свою позицию относительно наркотика: ранее, в феврале 2018 года, политик заявил, что употребление марихуаны провоцирует употребление более тяжелых наркотических веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года употребление марихуаны в американском штате Калифорния было разрешено «в рекреационных целях». Употреблять наркотик в настоящее время разрешено в десяти штатах.

20 апреля американский сенатор Чак Шумер предложил законопроект, направленный на «декриминализацию марихуаны» в США на федеральном уровне.

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