Задержанные в Москве студенты из Ингушетии намерены обратиться в суд

Москва, , 01:40 — REGNUM Ряд задержанных в Москве ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе (РГГРУ) намерен обратиться в суд, заявил Магомед Котиев, глава комитета по делам молодежи Российского конгресса народов Кавказа, в интервью радио «Говорит Москва».

Комментируя задержание студентов, глава комитета отметил, что при обысках было найдено «буквально несколько травматических пистолетов».

«И вроде как какие-то легкие наркотики, которыми балуется сейчас повсеместно молодежь. Но я не думаю, что это повод для того, чтобы устраивать облаву и задерживать 400 человек», — сказал Котиев.

Он подчеркнул, что задержаны не только ингуши, но и чеченцы, а также студенты-азиаты. По словам Котиева, такой масштабный рейд не был оправданным, как и применяемые к задержанным методы воздействия.

«Есть информация от ребят, которые пошли смотреть ситуацию в других отделениях, что есть сломанные носы, уши и чуть ли не ребра от ударов дубинками и электрошокерами», — отметил Котиев.

Представитель молодежи отметил, что планируется провести медицинское освидетельствование избитых студентов.

«Будем подавать иски по превышению должностных полномочий сотрудниками органов правопорядка», — добавил Котиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски в общежитии РГГРУ в Москве проведены 17 декабря. Задержаны студенты, у которых изъяты наркотики и травматическое оружие. Поводом стало заявление таджикского студента, который пожаловался в полицию на избиения и намерение застрелить его со стороны других учащихся.

По данным властей Ингушетии, студентов отпустили. На 18 декабря запланирована встреча с руководством вуза с участием представителей отдела молодежной политики постпредства Ингушетии при президенте РФ.

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