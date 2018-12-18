Задержанных в Москве студентов из Ингушетии отпустили

Москва, , 01:12 — REGNUM Ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе (РГГРУ, Москва), задержанных 17 декабря, отпустили, сообщили в пресс-службе простпредства Ингушетии при президенте РФ.

«Все ингушские студенты, задержанные утром в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе в Москве, на данный момент отпущены», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что информация поступила от Адама Бузуртанова и Адама Евлоева — заместителей постпреда Ингушетии. Чиновники побывали на месте задержания студентов — в московских ОВД «Обручевский» и ОВД «Зюзино».

Учащихся вуза, по данным ведомства, могли задержать из-за заявления в МВД РФ студента из Таджикистана. По его словам, ингуши якобы избили его и выстрелили в него из травматического пистолета.

«В настоящее время выясняется, действительно ли ингушские студенты были причастны к этому происшествию. Об отчислении студентов речи не идет», — говорится в сообщении.

Напомним, задержание студентов произошло в 17 декабря в общежитии МГРИ-РГГРУ. Изъяты наркотические средства и травматическое оружие.

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