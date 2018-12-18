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На Украине от торговли людьми пострадали более 200 человек

Общество

Почти 50 человек находятся под стражей в связи с уголовными делами по статье «Торговля людьми»

Киев, 18 декабря 2018, 00:39 — REGNUM  За 11 месяцев 2018 году на Украине от торговли людьми пострадали 223 человека, заявил первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщает 17 декабря пресс-служба МВД Украины.

По его словам, за указанный период пострадали от торговли людьми 135 женщин и 18 детей на Украине. Было открыто 276 уголовных дел по статье «Торговля людьми», 109 людям сообщено о подозрении по данным делам. Из тех, кому было сообщено о подозрении, 47 человек находятся под стражей.

Напомним, в 2017 году от торговли людьми на Украине пострадали 367 жителей.

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Торговля людьми
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