Бизнесмен Гуцериев намерен подать иск за клевету на Эдгара Запашного

Москва, , 23:03 — REGNUM Российский бизнесмен, владелец группы компаний «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил, что намерен подать в суд иск за клевету на генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгара Запашного. Об этом Гуцериев заявил сегодня, 17 декабря, в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

Напомним, что на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, Запашный выступил против строительства постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil в России.

По утверждению Запашного, бизнесмен Гуцириев анонсировал открытие стационарной площадки Cirque du Soleil в Сколково. Запашный выразил опасение, что появление данной площадки негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе.

Стоит отметить, что Путин на заседании поддержал Запашного и назвал строительство постоянной площадки для Cirque du Soleil борьбой за рынки.

«Не стоит так распахивать ворота… давать им развиваться на нашей почве. Я тут, скорее, на вашей стороне», — сказал президент России.

Позднее Запашный стал заявлять, что обращался к Гуцириеву за поддержкой российского цирка, но тот не ответил.

Гуцериев жестко отреагировал на слова Запашного. Бизнесмен назвал циркача хамом и бессовестным вруном. Он пояснил, что речь идёт о киноконцертном зале «Амфион», который строится в Сколково.

«Это обыкновенный киноконцертный зал, как «Олимпийский», с которым заключены договора на аренду», — сказал Гуцириев.

В группе «Сафмар» пояснили, что Cirque du Soleil просто заключил контракт на аренду «Амфиона» на шесть гастрольных недель в 2020 году. В российском представительстве Cirque du Soleil также заявили, что ни о какой постоянной площадке речь не идет, а цирк будет лишь одним из арендаторов «Амфиона».

Что касается обращений Запашного к Гуцериеву с просьбами о помощи, то бизнесмен назвал их ложью, так как циркач к нему никогда не обращался, и Гуцериев его в глаза никогда не видел.

«На него (Запашного — ИА REGNUM ), конечно, я подам в суд, именно за клевету», — сказал бизнесмен.