Вторник, 18 Декабря 2018 года
00:35:44 МСК

Минэкологии Украины предложило запретить выступления диких зверей в цирках

Общество

И ввести за это административную ответственность

Минэкологии Украины предложило запретить выступления диких зверей в цирках
marinabridger
Цирковой слон

Киев, 17 декабря 2018, 23:19 — REGNUM  Министерство экологии Украины подало на рассмотрение в правительство законопроект о запрещении использования диких животных во время выступлений в цирке, заявил глава министерства Остап Семерак, сообщает 17 декабря УНИАН.

По его словам, законопроект направлен на предотвращение жестокого обращения с животными. Также проект вводит административную ответственность за выступление диких животных в цирках.

Напомним, использование диких животных в цирках запрещено в Австрии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании.

Отметим, что экологи на Украине также бьют тревогу в связи с сокращением популяции коров и лосей. Так, за несколько десятков лет поголовье крупного рогатого скота на Украине сократилось в несколько раз.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жестокое обращение с животными и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить