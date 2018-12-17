Минэкологии Украины предложило запретить выступления диких зверей в цирках

Киев, , 23:19 — REGNUM Министерство экологии Украины подало на рассмотрение в правительство законопроект о запрещении использования диких животных во время выступлений в цирке, заявил глава министерства Остап Семерак, сообщает 17 декабря УНИАН.

По его словам, законопроект направлен на предотвращение жестокого обращения с животными. Также проект вводит административную ответственность за выступление диких животных в цирках.

Напомним, использование диких животных в цирках запрещено в Австрии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании.

Отметим, что экологи на Украине также бьют тревогу в связи с сокращением популяции коров и лосей. Так, за несколько десятков лет поголовье крупного рогатого скота на Украине сократилось в несколько раз.