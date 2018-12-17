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В Таджикистане хотят законодательно запретить носить хиджаб

Общество

Раньше отказаться от платка женщин отговаривали спецгруппы

В Таджикистане хотят законодательно запретить носить хиджаб
terimakasih0
Хиджаб

Душанбе, 17 декабря 2018, 21:49 — REGNUM  Власти Таджикистана могут законодательно запретить носить женщинам мусульманский платок в стенах государственных и частных учреждений. С такой инициативой выступил комитет по делам женщин и семьи при правительстве страны, направив в Генеральную прокуратуру письмо с просьбой о запрете.

Сообщается, что генпрокуратура в свою очередь направила письмо в исполнительный аппарат президента, в результате чего была создана специальная рабочая группа, которая занимается разработкой соответствующего законопроекта.

Отметим, что вопрос ограничения ношения мусульманского платка как чуждого культуре таджиков атрибута ранее поднимался не раз. Однако эта попытка законодательно запретить ношение хиджаба — первая. Ранее власти ограничивались созданием спецгрупп, которые обходили рынки, магазины, больницы, швейные цеха и другие объекты, где «проводили беседы» с женщинами в платках, агитируя за отказ от него.

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