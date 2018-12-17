Голодец назвала число отдохнувших в Крыму и Краснодарском крае в 2018 году

Москва, , 21:44 — REGNUM На курортах Крыма и Краснодарского края в 2018 году отдохнуло около 22 млн туристов. Об этом 17 декабря сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании Координационного совета по развитию детского туризма.

«Особой популярностью пользуется пляжный отдых. Только в Крыму и на курортах Краснодарского края отдохнуло почти 22 млн туристов», — сказала вице-премьер.

По её словам, туризм в России развивается и в других направлениях. В частности, большое число людей привлекают регионы, активно делающие ставку на событийный туризм, сохраняется также популярность спортивного туризма. Так, пробег «Золотое кольцо» собрал 37 тысяч участников из 83 регионов, отметила Голодец.

В целом, как сообщила вице-премьер, туристический сезон продемонстрировал рост внутреннего потока более чем на 25%.

Общий внутренний туристический поток по состоянию на сентябрь превысил 50 миллионов человек, а по итогам года ожидается не менее 60 миллионов внутренних туристов.