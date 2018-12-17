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Власти ДНР помогли почти 1,4 тыс. жителям оккупированной Киевом территории

Общество

В Донбассе гражданская война идет с 2014 года

Донецк, 17 декабря 2018, 22:40 — REGNUM  Почти 1,4 тыс. жителей оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики (ДНР) получили в 2018 году материальную помощь от властей республики, заявила министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина, сообщает 17 декабря «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, с 15 февраля по 15 декабря 2018 года ДНР выплатила материальную помощь на сумму 8,415 млн рублей 1,371 тыс. человек с оккупированных Украиной территорий ДНР. Помощь получили 965 многодетных семей, 321 ребенок-инвалид и 85 ветеранов Великой Отечественной войны.

Толстыкина отметила, что ДНР уже подготовила предложения по гуманитарной программе на 2019 год для нуждающихся.

Напомним, с 2014 года в Донбассе Киев продолжает нападать на республики, что стало причиной разделения украинского народа.

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