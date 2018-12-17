В Перми под суд отдана глава отдела службы судебных приставов

Пермь, , 21:00 — REGNUM В Перми руководитель одного из отделов краевого управления ФССП отдана под суд. Её обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Дело расследовал следственный отдел по Индустриальному району Перми. Среди предъявленных сотруднице обвинений — мелкое взяточничество. Следствие считает, что в апреле 2017 года она отменила обращение взыскания на деньги должника, а взамен получила два подарочных сертификата на общую сумму 5 тыс. рублей.

Также даме вменяют превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. По версии следствия, она вмешивалась в деятельность одной крупной фирмы и незаконно отменила постановление о принятии результатов оценки имущества этой организации на сумму более 150 млн рублей, ранее арестованного приставами. Кроме того ей в вину ставят то, что взыскание она обратила на недвижимость, которая задействована в производственном процессе.

Всё это продолжалось с августа 2017 по январь 2018 года. Следователи отмечают, что итогом такой деятельности пристава стали дискриминационные условия для деятельности организации. Это, в свою очередь, повлекло нарушение законных интересов организации.

Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено. В ближайшее время глава отдела предстанет перед судом.