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СМИ узнали подробности о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Общество

Спортсмен чувствует себя лучше и больше не прикован к постели

СМИ узнали подробности о состоянии здоровья Михаэля Шумахера
emperornie
Михаэль Шумахер

Берлин, 17 декабря 2018, 20:59 — REGNUM  Состояние здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера улучшилось. Об этом 17 декабря сообщает Daily Mail со ссылкой на навещавшего семью Шумахера немецкого архиепископаГеорга Гэнсвайна.

По его словам, Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, ему также не требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем, как сообщается, для поддержания состояния здоровья Шумахеру требуется дорогостоящее лечение, которое обходится в £50 тысяч в неделю.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил серьёзную черепно-мозговую травму во время спуска на горнолыжной трассе в Альпах. Спортсмен дважды впадал в кому и полностью не восстановился после произошедшего.

В настоящее время Шумахер проходит реабилитационный курс на собственной вилле в Швейцарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецкий архиепископ рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

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