Госдума прописывает требования по содержанию животных, приютам и отлову

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, Госдума во втором чтении обсудит законопроект об ответственном обращении с животными, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект регулирует права и обязанности как владельцев животных, прежде всего, кошек и собак, так и волонтеров. Регулируется обращение с животными в том числе в зоопарках, контактных зоопарках, цирках, океанариумах и так далее. Регулируются обращение с животными в зоомагазинах, в местах предоставления услуг розничной торговли, общественного питания, то есть и в так называемых кото-кафе.

Нормы уточняют понятие «жестокое обращение» с животными — «обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии».

Основные принципы

Законопроект предписывает отношение к животным «как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания», в документе прописывается ответственность человека за судьбу животного, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным. Установлен запрет на жестокое обращение с животными.

Полномочия властей

Минприроды установит перечень потенциально опасных собак, утвердит перечень животных, запрещенных к содержанию. Кроме того, федеральному органу власти предписано установить требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях; установить порядки обращения со служебными животными. Также в его функции входит осуществление лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах; установление порядка обращения с конфискованными дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен; установление перечня случаев, когда допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

Кроме того, будет установлен порядок организации деятельности общественных инспекторов в области ответственного обращения с животными, в том числе формы удостоверения, порядка его выдачи, порядка взаимодействия таких инспекторов с органами государственного надзора в области обращения с животными.

Органы государственной власти субъектов РФ вправе создавать приюты для животных и обеспечивать их функционирование на территории соответствующего региона, следует из текста поправок.

К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов в рамках решения вопроса местного значения по организации благоустройства территории соответствующего муниципального образования относится, в частности, определение мест, запрещенных для выгула животных.

Требования к содержанию животных

Законопроект устанавливает требования к содержанию животных. Так, предписывается обеспечение животным надлежащего ухода, а также обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий. Также говорится про принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных.

Прописана обязанность предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок.

«В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного», — говорится в документе.

Таким образом, «усыпалки» исключаются.

Прописывается запрет на отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным образом.

Также запрещается торговля животными в местах, не отведенных специально для этих целей.

Кроме того, устанавливается запрет на кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, за исключением случаев, установленных правительством Российской Федерации в требованиях по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Приюты

Законопроект устанавливает, что приюты для животных создаются в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались.

Прописывается, что приют для животных осуществляет свою деятельность в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными.

В отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных, следует из документа.

Сотрудники приюта обязаны возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах.

В приюте запрещено умерщвлять животных.

«Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и такая процедура должна производится специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — говорится в поправках.

Отлов животных

В законопроекте указано, что «индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье».

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи, следует из документа.

Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о бездомных животных, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток в орган государственной власти субъекта РФ, уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на территорию или объекты, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, представителей организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.