Чем посыпают улицы: в Челябинске проверили противогололёдную смесь

Челябинск, , 19:21 — REGNUM В используемом для посыпки дорог Челябинска Челябинске противогололёдном материале не найдено превышения концентрации вредных веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Проверку провели специалисты областного управления Роспотребнадзора. В ходе исследования проб, взятых санврачами, выяснилось, что химический состав материала не нарушен. Превышения концентрации вредных веществ нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о наличии вредных веществ в пробах, взятых с улиц города, заявлял депутат Госдумы Владимир Бурматов. В пробах снега с городских дорог оказалась высокая концентрация соли, у химиков даже зашкалили солемеры. Также в пробах нашли десять элементов из таблицы Менделеева.

Бурматов тогда заявил о том, что передаст данные исследования временному мэру Челябинска Владимиру Елистратову. Что и было сделано. По словам депутата, врио главы города согласился с ним в том плане, что «нужно минимизировать ущерб для экологии».

Прокуратура и Роспотребнадзор после публикаций данных исследования в СМИ начали проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зашкалили солемеры»: химики проверили, чем посыпают улицы Челябинска