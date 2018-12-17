Итальянский священник: При Сальвини семья Христа не вернулась бы из Египта

Пиза, Италия, , 18:55 — REGNUM Праведный Иосиф, Дева Мария и Христос не смогли бы вернуться после бегства в Египет на Родину, если бы в те времена на этих землях существовали законы, подобные «закону Сальвини», заявил во время воскресной проповеди настоятель церкви в Альяне дон Паоло Тофани, передает La Nazione.

«Законом Сальвини» в Италии называют принятый по инициативе министра внутренних дел декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на нелегальных мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Позже настоятель пояснил журналистам, что, в его интерпретации, уход Иосифа, Марии и Христа с родной земли накануне избиения младенцев «фактически сделал их мигрантами».

Опрошенные журналистами депутаты от партии Сальвини назвали заявления священника недопустимыми и неуместными, тем более за восемь дней до Рождества.

По их мнению, сравнивать Марию и Иосифа, спасающих Христа от избиения младенцев, с 20-летними экономическими (то есть не бегущими от войны, а едущими за лучшей жизнью) нелегальными мигрантами из Северной Африки, которые составляют 90% миграционного потока в Италию, по меньшей мере странно.