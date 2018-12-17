Тамбовская область подвела итоги Года добровольца

Тамбов, , 18:44 — REGNUM В Тамбовском областном драматическом театре в торжественной обстановке подвели итоги реализации молодежной политики в 2018 году и проведения Года добровольца в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. За год количество волонтеров на Тамбовщине увеличилось в 2,7 раза.

В уходящем Году добровольцев самым весомым результатом стал значительный рост числа тамбовчан, занимающихся безвозмездной помощью тем, кто в ней нуждается. В регионе сегодня насчитывается 46 тыс. добровольцев, в то время как в прошлом году их было 17 тыс.

«С подведением итогов Года добровольца ваши добрые дела не заканчиваются. Желаю, чтобы количество волонтёров, новых начинаний и награждённых только увеличивалось», — обратился к присутствующим в зале первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

На торжественной церемонии наградили волонтёров и активистов региона за активное участие в мероприятиях Года добровольца, а также за реализацию молодёжной политики в регионе. Кроме того, были вручены памятные медали и грамоты президента РФ за вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи.

Опыт Тамбовской области также был признан одним из лучших в стране в конкурсе «Регион добрых дел». На международном фестивале волонтёров первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил губернатору Александру Никитину сертификат на сумму 7,6 млн рублей. Средства планируется потратить на организацию и проведение волонтёрских форумов, конкурсов, обучение добровольцев и популяризацию добровольческой деятельности.

В планах — дальнейшее развитие добровольческого движения на Тамбовщине и создание ресурсного центра, который объединит на одной площадке все направления волонтёрства, существующие в регионе. Основными из них на данный момент являются волонтёрство в сфере патриотического воспитания, медицине и социальной поддержке. Также набирают популярность событийное и корпоративное волонтёрство.