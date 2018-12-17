Главный судебный пристав Астраханской области заключён под стражу

Астрахань, , 18:09 — REGNUM Руководитель УФССП России по Астраханской области, главный судебный пристав региона Андрей Немашкалов 15 декабря был заключён под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Кировского районного суда, вынесшего такое решение.

Ходатайство о заключении Немашкалова под стражу подал следователь СО УФСБ России по Астраханской области. По предварительным данным, Немашкалов подозревается в совершении преступления по статье 285 УК РФ — «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

Пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области подтвердила эту информацию. По данным УФССП, в уголовном деле также фигурирует помощник руководителя ведомства Ахат Туктаров.

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