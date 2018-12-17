ОНФ: 12 площадок, 12 тем «суперуказа» президента

Москва, , 18:08 — REGNUM Сопредседатели Центрального штаба Общероссиского народного фронта распределили руководство 12 тематическими площадками по контролю за «майским указом».

Заседание Центрального штаба Народного фронта прошло 17 декабря в режиме видео-конференц-связи с регионами. В нем приняли участие члены Центрального штаба, новый состав которого был избран на съезде ОНФ 29 ноября. В заседании также принял участие первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Члены Центрального штаба ОНФ обсудили основные задачи и целевые показатели «майского указа» президента, а также представили план работы Движения по народному контролю за его реализацией в соответствии с «дорожной картой», подготовленной в ходе съезда Народного фронта. На 2019 год намечено более 250 мероприятий по 14 различным форматам общественного контроля. Каждый из пяти сопредседателей Центрального штаба ОНФ выбрал несколько из 12 тематических площадок, работу которых он возглавит, будет структурировать и курировать, используя свои знания и опыт.

Каждая из 12 тематических площадок, созданных в ОНФ в этом году, соответствует одному из 12 направлений «майского указа» президента страны и национальных проектов: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, культура, наука, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. В рамках каждой площадки модераторы, эксперты, активисты из регионов работают по приоритетным направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей.

Сопредседатели распределили между собой руководство 12 тематическими площадками. Они выбрали несколько направлений в рамках «майского указа». Сергей Когогин будет курировать такие площадки, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт». Профильными темами Алексея Комиссарова в Народном фронте станут «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». Помимо площадки «Образование» Елена Шмелева возглавила работу еще двух важных направлений — это «Наука» и «Культура». Елена Цунаева взяла шефство над площадками «Жилье и городская среда» и «Экология». Леонид Рошаль будет курировать направления, связанные со здоровьем граждан — «Демография» и «Здравоохранение».

"Президент страны, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил нам мониторинг хода выполнения «майского указа», подчеркнув важность оценки реальных изменений в ходе реализации национальных проектов, их влияния на качество жизни граждан. Темы «майского указа» главы государства охватывают самые разные сферы жизни общества и государства. Каждая из них требует особого внимания и подхода, поэтому сопредседатели в соответствии со своим опытом взяли шефство над наиболее близкими направлениями. Все члены Центрального штаба также определились с интересующей их тематической площадкой ОНФ и выбрали профильную для себя тему — их опыт и знания должны быть максимально полезны в деле народного контроля, в том числе для подготовки предложений по качеству исполнения президентских задач. Для меня, конечно, близка тема образования и связанные с ней вопросы, поэтому я уделю ей особое внимание», — заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Народный фронт будет вести работу по контролю за реализацией нацпроектов на постоянной основе, проводить ежемесячные и ежеквартальные мероприятия. В частности, в 2019 году запланировано более 60 мониторингов и порядка 60 опросов, более 20 рейдов, будет подготовлено свыше 50 аналитических докладов, продолжится законотворческая деятельность. Одним из инструментов этой работы уже стало мобильное приложение ОНФ «Народный контроль», которое обеспечивает прямую связь с обычными жителями страны, позволяет из первых рук получать информацию о реализации нацпроектов «на земле». Оно уже стало популярным среди пользователей, со дня презентации приложения на съезде его скачали более 12 тысяч человек, а первый опрос, посвященный здоровому образу жизни, прошли около 4 тысяч человек.

Собранные данные, а также результаты работы экспертов ОНФ по всей стране лягут в основу ежегодных общественных докладов об исполнении 12 нацпроектов, в которых в том числе будут сформулированы предложения по повышению их эффективности. Народный фронт будет отправлять их в правительство РФ и Администрацию президента, а также на постоянной основе следить за тем, как исправляются те или иные недочеты.

«Мы не ограничиваемся определенными датами, а постоянно держим руку на пульсе, находимся в диалоге с жителями страны по волнующим их темам и работаем над поиском путей решения в режиме реального времени», — подчеркнула Елена Шмелева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съезд Общероссийского народного фронта прошел 29 ноября 2018 г. в Москве и стал масштабной всероссийской площадкой, на которой собрались более 4 тыс. человек. Это федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех регионов страны, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты, финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица Владимира Путина.

Участники мероприятия в новом формате антиконференции разработали «дорожную карту» народного контроля за реализацией 12 национальных проектов «майского указа» главы государства. В ходе съезда состоялось избрание нового состава Центрального штаба Движения.

В съезде принял участие президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин, который встретился с новым составом Центрального штаба ОНФ, а также выступил перед всеми участниками мероприятия. Он обозначил три приоритетных направления работы ОНФ: «контроль, поддержка и участие — без этих направлений сделать будет почти ничего невозможно», — отметил Владимир Путин.

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