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Двое астраханских полицейских идут в тюрьму за сострадание к преступнику

Общество

Вынесен приговор в отношении бывших высокопоставленных полицейских

Астрахань, 17 декабря 2018, 17:49 — REGNUM  Бывший начальник отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой УМВД России по городу Астрахани, СУ УМВД России по городу Астрахань Юрий Янченко и бывший замначальника отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Астраханской области Андрей Шевчук осуждены за коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Как выяснили следователи, в августе 2017 года Юрий Янченко при посредничестве Андрея Шевчука получил взятку в 500 тысяч рублей. Её передал астраханец, обвиняемый в присвоении миллиона рублей. Янченко должен был помочь обвиняемому прекратить уголовное дело или переквалифицировать статью обвинения, по которой мужчина понёс бы более лёгкое наказание.

Янченко признали виновным по статье «Получение взятки в крупном размере», Андрея Шевчука — по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Юрий Янченко лишён свободы на семь лет колонии строгого режима, а также обязан выплатить штраф размером в 1,5 млн рублей. Андрей Шевчук осуждён на пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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