«Система-112» в Крыму введена в опытную эксплуатацию

Симферополь, , 16:33 — REGNUM В опытную эксплуатацию введена «Система-112» на территории Республики Крым, сообщили ИА REGNUM в республиканском ГУ МЧС 17 декабря. В соответствии с распоряжением главы Республики Крым, на территории региона начинаются приемочные государственные испытания системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

"В Крыму с 17 по 25 декабря будет работать приемочная комиссия. На 25 запланировано итоговое заседание с подписанием акта приемки. Я особенно подчеркиваю, что это только приемочные испытания. Недостатки в работе будут выявлены в любом случае! Выстраивая такую колоссальную структуру с нуля, невозможно обойтись без ошибок и недоработок, которые необходимо будет устранить до ввода «Системы-112» в промышленную эксплуатацию», — сказал глава регионального ГУ МЧС Сергей Шахов.

Как сообщается, всего в испытаниях будут задействовано 108 объектов системы, в том числе — основной и резервный центры обработки вызовов (ЦОВ), узел обработки вызовов на базе АО «Крымтелеком», оборудование для передачи коротких текстовых сообщений на базе операторов мобильной связи, 25 рабочих мест диспетчеров «Системы-112» на базе ЕДДС муниципальных образований.

В декабре 2017 года в Симферополе открылся центр обработки вызовов «Системы-112». Полностью завершить создание системы планируют в 2019 году.