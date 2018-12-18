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«Московская электронная школа»: беспрецедентная бесконтрольность власти

Общество

Можно согласиться с Сергеем Собяниным: электронные портфолио школьников станут революцией в сфере образования. Она подарит обладателям нового цифрового капитала беспрецедентную порцию всевластия, пригодную и для кадрового отбора, и для торговли этими знаниями, и для точечного нажима на человека

«Московская электронная школа»: беспрецедентная бесконтрольность власти
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Москва, 18 декабря 2018, 03:05 — REGNUM  По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «Московская электронная школа» (МЭШ) — это школьная революция, а электронное портфолио каждого ученика позволит заранее выделить будущих гениев. О том, какие риски содержит в себе эта широко разрекламированная программа, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Евгений Цоц.

МЭШ уже присутствует во всех государственных школах столицы, пока что в виде электронных досок, планшетов и информационной базы, но планы развития МЭШ, предполагающие фиксацию каждого шага учащегося на протяжении всего его обучения, уже вызывают тревожные ассоциации. Для тех, кто будет иметь доступ к портфолио учащихся, открываются «сияющие перспективы» и для кадровой сегрегации, и для манипуляции над личностью.

Кроме того, для самих учащихся «электронный надсмотрщик», следящий за каждым их шагом, может стать серьезной угрозой при формировании здоровой личности. Если же кому-то необходимо выделить прямо сейчас лучших, то единовременный тест может оказаться гораздо полезнее постоянной слежки.

Читайте статью Зачем Собянину не только МЭШ, но души и частная жизнь школьников?и другие публикации Евгения Цоца по региональной тематике.

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