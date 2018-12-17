В Киеве объединились две раскольничьи церкви — УПЦ МП

Киев, , 15:54 — REGNUM Экстренный синод канонической Украинской православной церкви отреагировал на «собор» в Киеве, проходивший 15 декабря под эгидой Константинопольского патриархата, сообщил 17 декабря официальный сайт УПЦ МП.

Синод принял обращение, в котором заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата остаётся единственной канонической православной церковью на территории Украины.

Собрание в Софии не имеет никакого отношения к УПЦ МП и является объединением двух раскольничьих религиозных организаций — «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви».

«С грустью сообщаем, что за уход в раскол священный синод вынужден был освободить от управления епархией и наложить запрет в священнослужении на митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретить в священнослужении митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра», — сказано в документе.

На место митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра был назначен клирик Киевской епархии, архимандрит Дионисий (Пилипчук).

В УПЦ МП отметили, что действия Константинопольского патриархата лишь усугубили церковный раскол на Украине и отложили единство церкви надолго, если не навсегда.

Синод канонической церкви поблагодарил за верность и стойкость всех священнослужителей, монахов и верующих.

Напомним, экстренный синод Украинской православной церкви собирался по поводу «собора» в Киеве, на котором в присутствии президента Украины Петра Порошенко была создана раскольничья структура. 6 января 2019 года патриарх Варфоломей в Стамбуле предоставит томос об автокефалии объединённой украинской раскольничьей церкви.

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Отметим, прихожане храма, где служил бывший митрополит Винницкий и Барский Симеон, покинули проповедь раскольника и обратились к руководству церкви с просьбой назначить епархии нового архиерея.

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