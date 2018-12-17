Приверженцев АУЕ в Петербурге будут судить за избиения и торт с малиной

Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Поступило в суд резонансное уголовное дело о дерзких нападениях на отдыхающих людей группы подростков в центре Петербурга. Горожан избивали в Таврическом саду в августе 2018 года приверженцы уголовной субкультуры АУЕ. Эти события комментировали политики федерального уровня, расследование находилось на контроле центрального аппарата СКР в Москве.

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Как сообщили 17 декабря в судебной пресс-службе Санкт-Петербурга, дело в отношении троих несовершеннолетних фигурантов будет рассматривать Смольнинский районный суд. Главным преступным эпизодом является нашумевший случай в Таврическом саду, произошедший 24 августа.

Как считает следствие, в тот день на глазах большого количества очевидцев обвиняемый Дмитрий Б. нанес не менее одного удара кулаком в челюсть потерпевшему мужчине, причинив его здоровью вред средней тяжести. Его подельник Сергей С. нанес не менее двух ударов руками в область головы того же мужчины, после чего открыто похитил его мобильный телефон. Третий обвиняемый, Савелий М., в тот же день на Кирочной улице рядом с Таврическим садом нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив легкий вред.

Кроме того, по версии следствия, Савелий М. в тот же день в магазине похитил две бутылки коньяка, общей стоимостью около 1000 рублей. А Дмитрий Б. через два дня после упомянутых избиений похитил в другом магазине зефирный торт с малиной, стоимостью 210 рублей 15 копеек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, все трое обвиняемых 17-летних юношей на момент нападения в Таврическом саду должны были находиться под домашним арестом по другому уголовному делу, однако свободно перемещались по улицам города.

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После этой истории депутаты в Петербурге предложили усилить контроль над «трудными» подростками и дать им альтернативу «блатному» образу жизни.

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