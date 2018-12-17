Европа возрождает на Украине методы Адольфа Гитлера – Михаил Делягин

Москва, , 16:08 — REGNUM Власти Украины исповедуют доктрину «один народ, один фюрер, одна вера», полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя появление на Украине Единой поместной православной церкви (ЕППЦ).

«Это абсолютно логичная и абсолютно целенаправленная мера: один народ, один фюрер, одна вера, — сказал Делягин. — Это подготовка к грабежу и захвату храмов Московского патриархата. Об этом говорится прямым текстом. Я напомню, что господин Думенко (глава ЕППЦ — прим. ИА REGNUM ) призывал убивать и говорил, что «бог стерпит и простит, а вы убивайте». Это цитата Гитлера, который говорил: «Вы убивайте, а возьму на себя ваши грехи». Это гитлеровская позиция, и её современная Европа возрождает сегодня на Украине, и не нужно думать, что они остановятся. Это целенаправленная политика по уничтожению всего русского, как в Косово была политика уничтожения всего сербского».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ заявил, что создание на Украине Единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) «вряд ли допустимо» по церковным канонам.

Как заявил официальный представитель Кремля, так называемый объединительный собор в Киеве показал, что на Украине «раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой». В то же время Песков подчеркнул, что Москва не считает возможным вмешиваться в процесс межцерковных отношений.

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