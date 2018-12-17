Учёный выявил исторические ошибки в игре Assassin’s Creed: Odyssey

Амстердам, , 16:51 — REGNUM Доктор исторических наук Джошо Брауэрс из Амстердамского свободного университета провёл исследование популярной видеоигры Assassin’s Creed: Odyssey на предмет исторических неточностей. В частности, Брауэрс обратил внимание на одежду, архитектуру и положение персонажей в игре в зависимости от гендерной принадлежности, сообщает DTF.

Брауэрс отметил начальную сцену игры, в которой игрок управляет отрядом спартанских воинов. Историк сообщает, что щитов с символом «лямбда», кирас с мускулами торса и красных плащей настоящие спартанцы не носили. Все эти элементы навеяны фильмом «300 спартанцев» Зака Снайдера. Также Брауэрса удивили «странные золотые пуговицы» на костюмах почти всех персонажей. К реальной истории эти украшения не имеют никакого отношения.

В Odyssey геймер может выбрать одного из двух игровых персонажей: Алексиоса и Кассандру. Брауэрс выбрал Кассандру, отмечая, что в реальной Греции у девушки был бы шанс стать наёмницей — женщины играли значительную роль в греческом обществе. По мнению историка, образ Кассандры вдохновлён легендой об Аталанте — непобедимой охотнице.

Историк обратил внимание и на аутентичную архитектуру игровых деревень. Правда, Брауэрс считает, что такого большого количества домов с плоскими крышами в тот исторический период не было. Особенно ему понравился дизайн храмов, в частности, то, что они выполнены яркими красками. В массовой культуре греческие здания часто изображают полностью белыми, так как со временем краска выцветала или осыпалась. Правда, статуи в игре всё же остались белыми, несмотря на то, что в самой Греции их тщательно расписывали.

Напомним, что Assassin’s Creed Odyssey — видеоигра в жанре action-RPG, разработанная студией Ubisoft Quebec и изданная компанией Ubisoft. «Одиссея» стала продолжением популярной серии игр о приключениях тайного ордена ассасинов. События проекта происходят в Древней Греции в период Пелопоннесской войны.

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