В Белгородской области разваливается сорокалетний дом

Алексеевка, Белгородская область, , 15:19 — REGNUM В городе Алексеевке Белгородской области деформировался жилой дом на улице Мостовой. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, дом признали находящимся в «неработоспособном» состоянии и возбудили два уголовных дела по статье «Халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Дом был построен в 1978 году и с тех пор не видел капитального ремонта, хотя, по данным следствия, предельные сроки эксплуатации отдельных элементов здания истекли более 10 лет назад. Администрация Алексеевского района заказывала проектно-сметную документацию на капитальный ремонт дома, который должен был состояться ещё в 2017 году. Однако, несмотря на большие планы, ничего из запланированного сделано не было.

Региональное управление государственного жилищного надзора требовало от мэрии оценить соответствие помещений жилого дома требованиям закона, но администрация города эти требования оставила без внимания. Управляющая компания также не справилась со своими обязанностями, и даже текущий ремонт 2013 года в здании был выполнен не в полном объёме. Все эти факторы привели к деформации здания и стали поводом для возбуждения уголовных дел.

Сейчас следствие проводит экспертизы, чтобы установить все обстоятельства совершенных преступлений и установить виновников.