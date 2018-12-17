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Левин: Законопроект об автономии Рунета не связан с блокировкой Telegram

Общество

Стабильность

Москва, 17 декабря 2018, 15:19 — REGNUM  Законопроект об обеспечении автономной работы Рунета не имеет отношения к блокировке мессенджера Telegram в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Я думаю, что этот закон внесен точно не в связи с Telegram, а в связи с возможностью работы инфраструктуры (российского сегмента) интернета в случае возможных отключений или каких-либо действий, влияющих на ее стабильную работу», — сказал Левин.

Ранее в Госдуму внесен законопроект, направленный на обеспечение автономной работы российского сегмента интернета. Инициатива предполагает установку техсредств и создание координационного центра.

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