Левин: Законопроект об автономии Рунета не связан с блокировкой Telegram

Москва, , 15:19 — REGNUM Законопроект об обеспечении автономной работы Рунета не имеет отношения к блокировке мессенджера Telegram в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Я думаю, что этот закон внесен точно не в связи с Telegram, а в связи с возможностью работы инфраструктуры (российского сегмента) интернета в случае возможных отключений или каких-либо действий, влияющих на ее стабильную работу», — сказал Левин.

Ранее в Госдуму внесен законопроект, направленный на обеспечение автономной работы российского сегмента интернета. Инициатива предполагает установку техсредств и создание координационного центра.