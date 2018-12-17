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Пакистанские цензоры попросили тв-каналы «распространять оптимизм»

Общество

Они призвали СМИ подробнее освещать благоприятные события в стране и не акцентировать внимание на происшествиях

Исламабад, 17 декабря 2018, 17:21 — REGNUM  16 декабря Служба регулирования электронных СМИ Пакистана (цензорская служба) выпустила рекомендации для средств массовой информации о том, как следует освещать происходящее в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Служба выразила обеспокоенность тем, что ведущие пакистанские каналы подробно освещают преступления и «негативные вопросы», предоставляя им «прайм-тайм». По мнению службы, такой подход ведёт к созданию неблагоприятного образа страны, в том числе и у иностранной аудитории.

Средствам массовой информации настоятельно рекомендовали рассказывать о «хороших событиях в Пакистане» для того, чтобы «распространять оптимизм» и защитить подрастающее поколение, о воспитании которых беспокоятся родители. От каналов ожидают меньше репортажей о терактах, похищениях, изнасилованиях, убийствах и прочих преступлениях.

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Зарубежная хроника
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