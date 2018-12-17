В Брянске по подозрению в получении взятки в 2,2 млн арестован полицейский

Брянск, , 15:12 — REGNUM В Брянске в отношении замначальника одного из отделов регионального управления МВД возбуждено уголовное дело о получении взятки в 2,25 млн рублей. Как сообщили 17 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, подозреваемый, который работал в управлении экономической безопасности, взят под стражу.

Следователи полагают, что в сентябре 2018 года полицейский, который должен был выявлять налоговые преступления, взял деньги у руководителя коммерческой фирмы, пообещав ему всяческую помощь. В том числе, за эти деньги полицейский пообещал не привлекать руководителя предприятия к уголовной ответственности за налоговое преступление.

«По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе.

Дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту началась проверка. Если вина будет установлена, то сотрудника уволят из органов внутренних дел.