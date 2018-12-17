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«Газовый кризис» в Карачи преодолён

Общество

Поставки жизненно важного для города и провинции газа возобновились

Карачи, Пакистан, 17 декабря 2018, 20:57 — REGNUM  Министр нефти Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил о возобновлении поставок газа на территорию провинции Синд и города Карачи.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения. Из-за отказа компании Sui Southern Gas Company поставлять газ из-за неполадок в оборудовании работа общественного транспорта в провинции прекратилась, а прочие транспортные компании взимали за проезд астрономические цены. Прекращение поставок сказалось и на работе электростанций, что привело к перебоям в подаче электроэнергии. Чтобы справиться с кризисом потребовалось вмешательство правительства: назвав действия Sui Southern Gas Company неконституционными, оно распустило совет директоров компании.

Меры правительства возымели эффект: снабжение провинции газом восстановлено на 50%. В ближайшие дни после устранения «технических неполадок» ожидается полное восстановление поставок.

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Зарубежная хроника
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