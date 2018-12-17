Завершено дело о даче взяток при строительстве СИЗО «Кресты-2»

Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова, обвиняемого в даче взяток Сергею Мойсеенко, бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Компания Хамхокова была генподрядчиком при строительстве нового следственного изолятора «Кресты-2» в Колпинском районе Петербурга.

Как сообщили 17 декабря в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, гендиректор «Петроинвеста» обвиняется в даче взятки и злоупотреблении полномочиями. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, Хамхоков с марта 2010 года по август 2015 года неоднократно через посредников передавал взятки Мойсеенко на общую сумму не менее 388 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по госконтракту, их оплату и выдачу авансов, а также за совершение действий в пользу Хамхокова и «Петроинвеста».

Кроме того, Хамхоков, как считает следствие, в декабре 2014 года подписал акт, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах в следственном изоляторе на сумму не менее 40 млн рублей, злоупотребив своими полномочиями.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправляется в суд.

Напомним, что Сергей Мойсеенко по другому уголовному делу обвиняется в организации убийства своего подчиненного, подполковника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, ставшего жертвой киллера в марте 2017 года. Непосредственный исполнитель этого убийства уже осужден на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Кресты-2» стали крупнейшим следственным изолятором в Европе с гуманными стандартами содержания подследственных — по 7 кв. метров на человека. Объект располагается на площади 35 гектаров. Комплекс состоит из десятков зданий, связанных между собой таким образом, чтобы по ним можно было перемещаться, не выходя на улицу.

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СИЗО в Колпино начали строить в 2007 году. Бюджет выделил на строительство СИЗО 12 млрд рублей, сдать объект должны были еще в 2015 году. В связи со срывом сроков строительства и выявленными злоупотреблениями расследуется несколько уголовных дел, в числе фигурантов которых оказались высокопоставленные сотрудники ФСИН федерального и регионального уровня.

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