Политика умиротворения Порошенко повышает риски мировой войны – эксперт

Москва, , 16:04 — REGNUM Россия могла бы разорвать дипломатические отношения с Украиной, полагает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 17 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя «объединительный собор» украинских раскольников, который прошёл в Киеве 15 декабря.

«Уважаемые иерархи нашей канонической церкви Московского патриархата, какие же вы всё-таки молодцы, что на эту сходку почти никто из вас не приехал, — сказал Платошкин. — Это то, что когда-то помогло христианству стать господствующей религией. Мы все вами гордимся».

Далее дипломат в рамках полемики с другими участниками передачи заявил, что Россия могла бы разорвать дипломатические отношения с Украиной, и это вовсе не означало бы начало войны.

«У нас с Пиночетом их (дипломатических отношений — прим. ИА REGNUM ) 17 лет не было, а с Франко — 30 с лишним лет», — обратил внимание Платошкин.

Кроме того, он добавил, что Россия могла бы признать правительство Украины в изгнании, и обратил внимание на то, что прежде так поступать уже приходилось.

«Мы признавали правительство Чехословакии в изгнании и Польши», — сказал дипломат.

Также он предостерёг мировое сообщество от попыток задобрить президента Украины Петра Порошенко.

«[Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров говорит, что «мы с неонацистским режимом не воюем», — сказал Платошкин. — Плохо! Гитлера в своё время пытались задобрить. Была политика умиротворения. Каждый день пребывания этих негодяев у власти — это больший риск мировой войны. Чем быстрее мы всех оттуда выкурим, тем быстрее у нас наступит мир и спокойствие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, участниками «объединительного» собора в Киеве стали 190 человек, при этом 126 делегатов — 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину — представляли УПЦ Киевского патриархата. От Украинской автокефальной православной церкви участвовали 36 делегатов: 12 епископов, священники и миряне.

Ожидается, что в январе 2019 года Епифаний получит томос об автокефали ЕППЦ от патриарха Константинопольского Варфоломея в Стамбуле.

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