Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед стал «Человеком года Африки – 2018»

Аддис-Абеба, , 16:06 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед одержал безоговорочную победу в мужской номинации на звание «Человек года Африки — 2018», получив более чем 85% от общего числа голосов. Нынешний заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и бывший министр окружающей среды Нигерии Амина Дж. Мохаммед была названа «Человеком года Африки — 2018» в женской номинации. Об этом сообщило 16 декабря эфиопское информационное агентство FanaBC.

Победители были объявлены главой издательства крупнейшего политического журнала Африки «African Leadership» Кеном Джами в головном офисе группы в Великобритании. Было отмечено, что победители будут награждены и им будут вручены почетные грамоты в начале 2019 года в Йоханнесбурге, ЮАР.

Журнал «African Leadership» проводит ежегодный конкурс, где выбираются наиболее значимые деятели из стран Африки, которые внесли наибольший вклад в развитие своей страны и континента. Конкурс ежегодно представлен компанией African Leadership (UK) Limited, зарегистрированной в Великобритании.

Журнал старается донести до мировой аудитории лучшее из Африки, рассказывая африканскую историю с африканской точки зрения. Одновременно с этим журнал предлагает свои пути решения острых проблем, с которыми сталкивается африканский континент сегодня.