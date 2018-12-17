США прекратили продовольственные поставки в Эфиопию из-за конфликтов

Аддис-Абеба, , 21:23 — REGNUM Директор отделения USAID (Агентство США по международному развитию) в Эфиопии Лесли Рид заявила, что агентство вынуждено прекратить на время программу продовольственной помощи для жителей южных регионов Эфиопии, а также для временных переселенцев, поскольку на юге страны не прекращаются вооруженные конфликты на этнической почве. Г-жа Рид добавила, что приостановка программы затронет 140 000 регулярных получателей продовольственной помощи в районах Кирча, Буле-Гор и Гелана. Об этом сообщил 16 декабря эфиопский новостной ресурс ESAT.

По словам директора, USAID регулярно сталкивается с проблемой физической невозможности доставить гуманитарную помощь людям, так как дороги заблокированы, а обстановка в регионах крайне небезопасная. Кроме того, недавно группа вооруженных людей похитила еду, которая предназначалась для пострадавших мирных жителей и позволила бы в течение месяца обеспечить едой до 800 человек.

Продолжающийся конфликт между общинами Гедео и Годжи на юге Эфиопии уже унес жизни как минимум 300 человек и привел к вынужденному перемещению около миллиона человек.