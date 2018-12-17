В Екатеринбурге установят памятник Герою СССР Валерию Чкалову

Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM В Екатеринбурге городские власти поддержали инициативу жителей и Совета ветеранов Чкаловского района города об установке памятника Герою Советского Союза Валерию Чкалову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Екатеринбурга проведут специальный опрос жителей города, в ходе которого будет определено место размещения монумента.

«В Орджоникидзевском районе памятник Орджоникидзе есть, в Кировском — есть памятник Кирову, в Ленинском — памятник Ленину, а Чкаловский остался без памятника. Это очень важное решение, и ветеранская общественность относится к нему однозначно положительно», — заявил председатель Екатеринбургского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Фёдор Ледерер.

Напомним, что Валерий Чкалов — советский лётчик-испытатель. В июле 1936 года командовал перелётом протяжённостью 9375 км из Москвы до острова Удд в Охотском море, который продолжался 56 часов. За это он и все члены экипажа самолёта были удостоены звания Героев СССР. В 1937 году экипаж самолёта, возглавляемый Валерием Чкаловым, 18−20 июня совершил первый беспосадочный перелёт из Москвы в Ванкувер через Северный полюс, протяжённостью 8504 км. Валерий Чкалов погиб 15 декабря 1939 года во время испытания нового истребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Екатеринбурге был установлен памятник Герою СССР, знаменитому десантнику Василию Маргелову. Торжественное открытие монумента состоялось 4 ноября.

В ходе Cоветско-финской войны Василий Маргелов командовал разведбатальоном. В годы Великой Отечественной войны он командовал стрелковым полком, а с 1944 года — дивизией. С 1954 по 1959 годы и с 1961 по 1979 годы командовал войсками Воздушно-десантных войск.

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