Экс-руководителя администрации главы Дагестана отпустили под домашний арест

Махачкала, , 14:41 — REGNUM Бывший председатель администрации главы и правительства Дагестана Исмаил Эфендиев отпущен под домашний арест. Ему разрешают выходить за пределы дома ежедневно с восьми до 11 часов утра и с 16 до 19 часов вечера. Общаться обвиняемому можно лишь с адвокатами и лицами, фактически проживающими с ним в одном доме, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы.

Напомним, Эфендиев по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан 21 сентября 2018 года. Районный суд Махачкалы заключил его под стражу на два месяца, но позже по ходатайству следственного отдела управления ФСБ Дагестана срок ареста был продлён ещё на месяц — до 21 декабря.

Адвокаты Эфендиева обжаловали данное постановление и просили избрать в отношении подзащитного санкцию, не связанную с лишением свободы. Однако 3 декабря Верховный суд Дагестана отказался смягчать меру пресечения и оставил в силе решение районного суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года на тот момент глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначил Исмаила Эфендиева председателем администрации главы и правительства республики. В ноябре 2017 года новый глава региона Владимир Васильев должность председателя администрации доверил Владимиру Иванову, а Эфедиев стал его заместителем. Однако после задержания Васильев освободил его и от этой должности.

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