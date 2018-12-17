Пятеро руандийцев предстали перед судом в Бельгии по обвинению в геноциде

Кигали, , 18:05 — REGNUM Пятеро руандийских граждан обвиняются в совершении геноцида в 1994 году. Все они предстали перед уголовным судом Бельгии.

«Уголовный суд Бельгии впервые проводит расследование дела геноцида,» — говорится в заявлении прокурора бельгийского суда.

Как сообщает прокуратора Бельгии, с 2001 по 2009 гг. уже проводились слушания четырех дел, касающихся массовых убийств в Руанде, однако они были отнесены к категории военных преступлений.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в конце 2009 года Эфрем Нкезабера, известный также как «банкир геноцида», был приговорен уголовным судом Бельгии к 30-летнему тюремному заключению.

Суд Бельгии также выносил приговоры в отношении двух монахов, одного ученого и бизнесмена в 2001 году, еще двух предпринимателей в 2005 и бывшего офицера вооружённых сил Руанды в 2007 г.

Сегодня рассматривается дело в отношении граждан, арестованных в 2011 году. Руандийская газета «New Times» сообщает, что двое из них это: Эрнест Гаквая, известный как «Товарищ», и Эммануэль Нкунзувимье.

Согласно данным ООН, в ходе геноцида, произошедшего в Руанде в 1994 году, погибло более 800 000 представителей народа тутси.