Второй тур конкурса «Великие имена России» — 136 тысяч голосов

Москва, , 14:24 — REGNUM Среди пяти городов — участников второго тура конкурса «Великие имена России» по присвоении российским аэропортам имен великих соотечественников больше всего голосов получил Санкт-Петербург (Пулково) — 46,6 тыс, за Москву (Внуково) проголосовало 34,5 тыс человек, за Пензу 21,7 тыс, за Архангельск — 19,4 тыс, за Нижневартовск — 13,7 тыс Напомним, что проголосовать за один из пяти аэропортов по выбору может любой гражданин РФ, независимо от места проживания.

В Пензе произошла смена фаворита — имя Александра Куприна обогнало имя Виссариона Белинского и лидирует с перевесом в 1% голосов. Поддержать кандидатуру Александра Куприна активно призывали местные сообщества ВКонтакте.

Следует отметить, что Александр Куприн входит и в число любимых авторов президента Владимира Путина. Во время встречи с призерами школьных олимпиад в сентябре этого года глава государства заметил, что «Куприна редко вспоминают, а он гениальный писатель. Перечитайте «Гранатовый браслет». Мелочь казалось, а как он красиво раскрывает человека, какие стороны души раскрывает».

В Архангельске, где безусловным лидером остается имя Федора Абрамова с 51% голосов, анонсированы акции в поддержку имени этого кандидата. Они пройдут на родине писателя в деревне Веркола: в местной школе состоится молодежная дискуссия «Абрамов: новый взгляд на писателя», в мемориальном музее Федора Абрамова презентуют видеоэскурсию, на улице Федора Абрамова организуют интерактивную экскурсию «Земляки об Абрамове». Запланированы также фотосессия и традиционное чаепитие с «писательскими» конфетами. Акции еще раз акцентируют внимание земляков на биографии и произведениях писателя. На всех площадках силами волонтеров будет организовано голосование за присвоение имени Федора Абрамова аэропорту города Архангельск.

В Санкт-Петербурге, где с 47% голосов лидирует имя Александра Невского, решили поддержать имя и другого кандидата — Дмитрия Шостаковича, у которого пока 23% голосов. Музыка выдающегося композитора прозвучит в аэропорту Пулково в исполнении струнного квартета «Вернисаж». Напомним, что у имени третьего кандидата — Федора Достоевского — 28% голосов.

В Москве (Внуково) по итогам первой недели голосования лидирует имя Андрея Туполева (42% голосов), у имени Георгия Жукова 33%, у имени Петра Чайковского 24%.

В Нижневартовске очень активная борьба за лидерство между сторонниками имен Александра Филипенко и Виктора Муравленко. Имя последнего кандидата сейчас лидирует с перевесом в 1% голосов.