Жителям Туркестанской области Казахстана вручили ключи от 108 квартир

Астана, , 14:23 — REGNUM Заместитель акима (главы) Туркестанской области Казахстана вручил жителям города Арысь ключи от 108 квартир в трех новых домах, передает 16 декабря сетевое издание Otyrar.

Общая стоимость трех жилых домов составила 841 млрд тенге ($2,21 млрд). Кроме того, в микрорайоне сдали в эксплуатацию новую спортивную площадку стоимостью 60 млн тенге ($162 тыс.).

В честь Дня независимости Казахстана, который отмечается в республике 16−17 декабря, в городе Арысь в эксплуатацию сдали 16 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня независимости Казахстана в Толебийском районе Туркестанской области открыли семь модульно-конструктивных медицинских пунктов.

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