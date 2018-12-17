Подозреваемый в убийстве «героя АТО» задержан на Украине — нацполиция

Харьков, Украина, , 14:21 — REGNUM Работники полиции задержали в аэропорту «Харьков» подозреваемого в убийстве боевика так называемой АТО. Об этом заявил первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин 17 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту Харьков сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко», — сказано в сообщении.

Аброськин добавил, что задержанный — 34-летний мужчина, бизнесмен, владелец нескольких частных предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в городе Бердянск Запорожской области двумя выстрелами в спину был убит «герой АТО». Полиция задержала подозреваемых, одним из которых оказался ещё один боевик, участвовавший в военной операции в Донбассе.

Читайте также: «Ветерана АТО» в Бердянске застрелил коллега