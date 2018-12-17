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Подозреваемый в убийстве «героя АТО» задержан на Украине — нацполиция

Общество

Мужчину задержали в аэропорту «Харьков»

Харьков, Украина, 17 декабря 2018, 14:21 — REGNUM  Работники полиции задержали в аэропорту «Харьков» подозреваемого в убийстве боевика так называемой АТО. Об этом заявил первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин 17 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту Харьков сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко», — сказано в сообщении.

Аброськин добавил, что задержанный 34-летний мужчина, бизнесмен, владелец нескольких частных предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в городе Бердянск Запорожской области двумя выстрелами в спину был убит «герой АТО». Полиция задержала подозреваемых, одним из которых оказался ещё один боевик, участвовавший в военной операции в Донбассе.

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