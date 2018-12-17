В Новгородской области буду судить двух похитителей человека

Великий Новгород, , 14:06 — REGNUM В Новгородской области на скамье подсудимых окажутся двое жителей Ленинградской области. Перед правосудием им придётся ответить за похищение человека с применением насилия. Об этом ИА REGNUM 17 декабря сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Преступление было совершено более двух лет назад — в августе 2016 года. Тогда в одном из заброшенных карьеров вблизи деревни Горушка Любытинского района двое обвиняемых пытались силой выбить информацию от потерпевшего о месте нахождения разыскиваемого ими автомобиля КамАЗ. Угрожая убийством, злоумышленники вывезли мужчину в город Кириши Ленинградской области, где на одной из станций технического обслуживания удерживали более суток.

Вину в совершении преступления злоумышленники не признали. Решать дальнейшую судьбу подозреваемых будет Боровичский районный суд, куда уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении жителя города были задержаны двое мужчин. Потерпевшего ударили битой по голове и увезли в деревню Черноушево Волховского района Ленинградской области. Когда он пришел в себя, с него потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей.

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