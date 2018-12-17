Члены Винницкой епархии ушли от митрополита-раскольника

Винница, Украина, , 14:09 — REGNUM Прихожане Спасо-Преображенского кафедрального собора Винницы покинули храм после заявления бывшего митрополита УПЦ МП Симеона о переходе в объединённую раскольничью церковь, сообщил 17 декабря ресурс «Союз православных журналистов».

На литургии 16 декабря присутствовало около десяти прихожан храма. Остальные были бюджетниками, согнанными по распоряжению местных властей.

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После литургии Симеон заявил собравшимся, что на Украине создана новая Украинская православная церковь, а глава канонической УПЦ Онуфрий не является Киевским митрополитом.

В ответ на заявление Симеона:

«Храм покинули большая часть священников и хора, почти все иподиаконы, охрана, повара, весь детский хор», — сообщили журналисты.

Напомним, Симеон был одним из двух архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, которые приняли участие в объединительном «соборе» в Киеве 15 декабря.

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Позже в УПЦ заявили, что оба участника «собора» не являются священнослужителями канонической украинской церкви, поскольку добровольно перешли к раскольникам.

Отметим, во время проведения «собора» в Спасо-Преображенский кафедральный собор приехали некие мужчины, разогнавшие охрану и отобравшие у неё ключи от храма.

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