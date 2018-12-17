Отцам дочерей реже, чем отцам сыновей, свойственен сексизм — исследование

Лондон, , 14:15 — REGNUM Рождение и воспитание дочери отвращает мужчину от сексизма значительно больше, чем если он растит только сына. К такому выводу пришли исследователи из Лондонской Школы экономических наук, сообщает AMNA.

Исследователи во главе с Джулией Филипп базировались на данных, полученных от более чем 5000 мужчин и 6300 женщин, у которых есть ребенок в возрасте до 21 года.

Согласно их выводам, мужчины, являющиеся отцами девочек, по сравнению с отцами мальчиков, реже верят в стереотипы о полах — такие, как, например, «женщине лучше не работать, а заниматься хозяйством». Причем по мере взросления дочери отец становится всё меньшим сексистом. Мужчины, по мнению исследователей, лучше понимают проблемы, с которыми сталкиваются женщины, когда они сами растят девочку, потому что видят своими глазами, что может означать сексизм на практике.

Исследование также показывает, что повышенная «устойчивость» против сексизма благодаря существованию дочери не касается отцов (а также и матерей), которые до рождения ребенка придерживались феминистических взглядов.