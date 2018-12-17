«Снежный десант» в Оренбургской области помог уже семи муниципалитетам

Оренбург, , 14:10 — REGNUM В Оренбургской области завершается всероссийская акция «Снежный десант» по оказанию помощи сёлам региона. Об этом заявила куратор проекта Надежда Леонтьева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам Леонтьевой, шесть отрядов добровольцев уже «десантировались» в семь муниципалитетов области — это оренбургские села и поселки. Волонтеры отправлялись к тем местным жителям, которым требовалась особая помощь: пенсионерам, ветеранам войны и труда.

Отряды адресно помогали в уборке придомовых участков от снега, расчищали дороги и даже залили снежную горку для детей в поселке Молодёжный. Местные жители в ответ угощали гостей, рассказывали истории из жизни. До конца декабря ребята окажут помощь более 30 пенсионерам и ветранам.

Также добровольцы организовывали досугувую часть в рамках своих визитов. Жители поселений могли принять участие в спортивных и иных состязаниях вместе с волонтерами. Наконец, люди оценивали по достоинству концерт с песнями, плясками и тематическими номерами.

Добровольцам осталось заехать лишь в одно поселение области — по иронии судьбы, это село Добровольское. Поездка пройдёт с 21 по 23 декабря.

Напомним, акция «Снежный десант» в 2015 году была признана лучшей в номинации «Деятельность добровольческих организаций» на Всероссийском форуме добровольцев. В 2018 году в акции принимают участие более 3000 студентов из 38 субъектов России.

Акция проходит на средства президентского гранта. Основными её целями являются патриотическое и гражданское воспитание молодёжи, развитие краеведения и тризма, пропаганда здорового образа жизни, а также сохранение лучших традиций студенческих отрядов страны.

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