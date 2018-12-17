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Более 50 сел на западе Казахстана подключат к центральному водоснабжению

Общество

За два года воду удалось подвести более чем к 110 населенным пунктам

Уральск, Казахстан, 17 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  В 2019 году центральным водоснабжением обеспечат 50 сел Западно-Казахстанской области, передает 17 декабря телеканал «Хабар 24».

По данным издания, сельские жители Западно-Казахстанской области меньше остальных регионов обеспечены центральным водоснабжением. Однако за два года воду удалось подвести более чем к 110 населенным пунктам региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Берик Бисебеков заявил, что министерство сократит финансирование проектов по водоснабжению в связи с возникшими рисками неосвоения бюджетных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Минсельхоз Казахстана сократит финансирование проектов по водоснабжению

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Развитие систем водоснабжения и водоотведения
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